Sardegna: 47 comuni aderiscono a Fondazione trenino verde

- Sono 47 sul totale di 58 aventi diritto (tutti quelli interessati dal tracciato del treno storico) i Comuni che hanno formalizzato l'adesione alla "Fondazione Trenino verde storico della Sardegna", in qualità di soci fondatori, insieme con la Regione Autonoma della Sardegna e l'Arst, così come stabilito dalla delibera della Giunta regionale del 17 novembre 2023, in attuazione dell'articolo 138 della legge regionale 9 del 23 ottobre 2023. I Comuni fondatori sono i seguenti: Aggius, Aritzo, Arzana, Belvì, Bortigiadas, Bosa, Calangianus, Chiaramonti, Desulo, Elini, Flussio, Gairo, Girasole, Ilbono, Isili, Jerzu, Laconi, Laerru, Lanusei, Luras, Macomer, Magomadas, Mandas, Martis, Meana Sardo, Modolo, Nulvi, Nurallao, Osilo, Osini, Perfugas, Ploaghe, Sadali, Sant'Antonio Di Gallura, Sassari, Serri, Seui, Sorgono, Suni, Tempio Pausania, Tinnura, Tonara, Tortolì, Tresnuraghes, Ulassai, Ussassai, Villagrande Strisaili. I rappresentanti legali dei 47 Comuni firmeranno martedì 5 dicembre a Sassari, alle 10, nell'Aula magna dell'Università, alla presenza del notaio, Andrea Porqueddu, l'atto costitutivo della Fondazione che ha come organi il presidente, la giunta esecutiva (composta dal presidente , da due componenti scelti dall'assemblea di partecipazione tra quattro rappresentati delle tratte ferroviarie individuati dai Comuni territorialmente competenti e due componenti nominati dall'Arst), l'assemblea di partecipazione (composta dai membri fondatori) e il revisore dei conti. Possono ottenere la qualifica di "partecipanti", senza diritto di voto in assemblea, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della fondazione. (segue) (Com)