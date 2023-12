Medio Oriente: Msf, Israele è responsabile dell’attacco al nostro convoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medici senza frontiere (Msf) ritiene Israele responsabile per l’attacco a un convoglio dell’organizzazione avvenuto lo scorso 18 novembre che aveva ucciso due persone. Lo ha riferito in un comunicato, spiegando che “dopo aver raccolto le testimonianze del personale presente quel giorno nel convoglio, Msf ritiene che tutti gli elementi indichino l'esercito israeliano come responsabile di questo attacco”. L’organizzazione ha inoltre chiesto una “spiegazione formale alle autorità israeliane, oltre a un'indagine indipendente per stabilire i fatti e le responsabilità". Le vittime dell’attacco del 18 novembre erano “familiari di membri dello staff di Msf e uno di loro era anche un volontario che supportava l'azione medica all'ospedale di Al Shifa”, secondo quanto si legge nel comunicato. (Res)