Pnrr: Brancaccio (Ance), tante risorse ma bisogna fare le riforme

- “Con il Pnrr abbiamo tanti soldi ma se non si attuano le riforme non servono perché bisogna sapere come spenderli. Nella riprogrammazione del Pnrr sono state spostate in avanti alcune riforme. Invece le riforme dovrebbero arrivare prima altrimenti non abbiamo le regole”. Lo ha detto Federica Brancaccio, presidente Ance, intervenuta nella prima “Giornata del Riformista” a Napoli. “Ci sono comunque segnali positivi. Si percepisce la maturità del Paese nella sua interezza per affrontare questa grande trasformazione”, ha aggiunto.(Rin)