Roma: lettera residenti a giunta e consiglio "prorogare stop licenze laboratori alimentari"

- Tornano a scrivere all'assessora comunale alle Attività produttive, Monica Lucarelli, e al presidente della commissione capitolina Commercio, Andrea Alemanni del Pd, i comitati di residenti del centro e di altre zone di Roma interessate dal fenomeno della mala movida. A fine dicembre scade la proroga per lo stop a nuove licenze di laboratori artigianali alimentari in alcune aree della città, prevista nella delibera approvata a maggio scorso e che rinviava al 2024 nuove valutazioni in relazione all'indice di saturazione delle attività incluse in questo tipo di autorizzazioni. Il timore dei residenti - riuniti in una rete che annovera una ventina di comitati che vanno dal centro storico a piazza Bologna, Prati e piazza Sempione - è che "se entro i termini previsti non fosse definita una nuova delibera il regime provvisorio per il blocco delle attività di artigianato alimentare andrebbe a scadenza". Secondo i comitati si produrrebbe "una liberalizzazione inaccettabile ed ingiustificata". (segue) (Rer)