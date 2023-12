Roma: lettera residenti a giunta e consiglio "prorogare stop licenze laboratori alimentari" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'origine delle differenti posizioni tra amministrazione comunale e comitati cittadini c'è l'interpretazione sulla natura della licenza destinata ai laboratori artigianali. Secondo i residenti questo tipo di autorizzazione è quella utilizzata da pizzerie a taglio, paninoteche e kebaberie che finirebbero però poi a esercitare vere e proprie attività di ristorazione. Secondo l'amministrazione comunale, invece, la licenza in questione è destinata a forni, pasticcerie, gelaterie e altre attività che hanno una produzione interna a partire dalle materie prime e consentono una consumazione sul posto dei generi prodotti, mentre pizzerie e paninoteche operano con la licenza di vicinato. A oggi, secondo quanto stabilito a maggio scorso in delibera, per i laboratori artigianali alimentari sono stati stabiliti alcuni parametri restrittivi sugli spazi, come l'obbligo di avere un bagno per i clienti, laddove viene consentito un trasferimento di licenza. Nuove autorizzazioni nel sito Unesco, invece, sono sospese fino a fine anno. (segue) (Rer)