- La strada statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga" è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 140,600 al km 147, 000, a Madesimo (SO), per bufera di neve in corso. La statale rimarrà chiusa, per ragioni di sicurezza, fino al miglioramento delle condizioni meteo. (Com)