Municipio Roma VI: Cartaginese (Lega), congratulazioni a consiglieri per guida commissioni

- Ai consiglieri della Lega del Municipio Roma VI, Alessio Rotondo, eletto presidente della commissione speciale Giubileo 2025, ed Emanuele Licopodio e Giuseppe Ferone, eletti vicepresidenti, rispettivamente, delle commissioni speciali Pnrr e Sviluppo e lavoro "esprimo le mie più vive congratulazioni e un grande in bocca al lupo". Lo afferma in una nota sui social network la capogruppo della Lega alla Regione Lazio, Laura Cartaginese. "Sono certa che assolveranno il compito con la dedizione e scrupolosità di sempre. La Lega con loro, e insieme all'intero gruppo consiliare e agli assessori in Giunta, sarà ancor più incisiva nel dare risposte ai cittadini e far crescere il territorio", conclude. (Com)