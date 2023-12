Industria: Gozzi (Federacciai), vogliamo essere primo Paese che produce acciaio verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo essere il primo Paese che produce acciaio completamente green. E’ nelle possibilità dell’Italia. Dobbiamo attuare politiche e azioni per raggiungere questo obiettivo”. Lo ha detto Antonio Gozzi, presidente Federacciai, intervenuto nella prima “Giornata del Riformista” a Napoli. Il settore della siderurgia “è ad alta intensità di consumi energetici. In Europa è assente una di politica europea sull’energia e gli stati membri più importanti come Spagna, Francia e Germania hanno adottato misure importanti di sostegno del settore che però creano un gap tra loro e l’industria italiana - ha spiegato -. La manifattura italiana è di grande eccellenza. Dobbiamo difendere la competitività della siderurgia italiana con le unghie e con i denti”, ha sottolineato Gozzi.(Rin)