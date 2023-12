© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha mandato in frantumi la porta in vetro di un ristorante, si è introdotto nel locale e ha rubato la cassa: è accaduto ad Aprilia, in provincia di Latina, ieri notte. L'uomo, un 42enne romeno, però, è stato sorpreso dai carabinieri che si sono lanciati al suo inseguimento e sono riusciti a fermarlo e arrestarlo. (Rer)