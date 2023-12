Sport: 2 milioni dalla giunta del Lazio per promuovere attività nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato, su proposta dell’assessore allo Sport e all’Ambiente, Elena Palazzo, la delibera per la Programmazione regionale degli interventi a favore della promozione sportiva. Lo riferisce una nota della Regione Lazio. Grazie al fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori, la Regione Lazio ha ottenuto un contributo di 2 milioni di euro. Una somma che verrà utilizzata per incentivare la pratica sportiva e gli stili di vita sani, in particolare tra i ragazzi e i bambini delle scuole. (segue) (Com)