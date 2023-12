Sport: 2 milioni dalla giunta del Lazio per promuovere attività nelle scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla base delle risorse assegnate, in pieno accordo con le indicazioni riportate nel Dpcm, abbiamo stabilito la programmazione degli interventi in modo tale che rispondano ai reali bisogni del territorio, incoraggiando lo svolgimento dell’attività fisica, migliorando il benessere psico-fisico della popolazione, garantendo il diritto allo sport – ha dichiarato l’assessore Palazzo -. In particolare, 1,5 milioni andranno a favore di scuole, Comuni e Parchi del Lazio e saranno finalizzati alla creazione di percorsi ludico-sportivi multidisciplinari; all'allestimento di spazi per favorire l’attività motoria, anche in quelle scuole sprovviste di palestre; all'allestimento di aree attrezzate all'aperto". (segue) (Com)