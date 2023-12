Milano: Barbieri (Confcommercio), ottimisti su consumi dicembre - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Una tredicesima 2023 con valori in crescita, ma i cui benefici sui consumi natalizi saranno assorbiti dall’inflazione, accrescendo quell’effetto di freno che, con un minor impatto, si era già avuto l’anno passato. E’ la fotografia generale che emerge della stima dell’Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. “In un’analisi di stima complessiva dei consumi – rileva Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – dobbiamo tener conto dell’erosione causata dall’inflazione. E sono tante le spese in carico alle famiglie. Ma ugualmente riaffermiamo il nostro moderato ottimismo sui consumi del mese di dicembre, così importante per le attività commerciali, come già abbiamo fatto nei giorni del Black Friday”.(Com)