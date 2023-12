Cile-Italia: all’Istituto di cultura “Oltre il muro. 50 anni di solidarietà italiana”, testimonianze di rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti del ministero degli Esteri del Cile hanno partecipato alla conferenza "Oltre il muro. Cinquanta anni di solidarietà italiana", organizzata dall'Istituto italiano di cultura nell'ambito del 50mo anniversario del colpo di Stato in Cile. Lo riferisce un comunicato del governo cileno. La conferenza ha presentato le testimonianze dei cileni rifugiati nell'ambasciata italiana e vissuti in esilio nel Paese dopo il golpe del 1973 guidato da Augusto Pinochet. Il direttore della divisione Europea del ministero, Francisco Gormaz, "ha sottolineato la forte condanna che l'Italia ha espresso nei confronti della dittatura militare cilena e dell'aiuto che ha fornito a migliaia di connazionali", si legge nella nota. Il funzionario ha osservato che i due Paesi hanno "antichi legami di amicizia. L'immigrazione italiana è stata molto importante per arricchire la nostra identità e ha creato una comunità che ha dato un notevole contributo alla cultura, alla gastronomia, alla politica e all'economia del Paese". E ha affermato: "A questo aggiungiamo quella politica di apertura e di accoglienza che hanno avuto in quei decenni in cui per noi la solidarietà era così importante". I partecipanti all'evento hanno avuto anche l'opportunità di vedere materiale audiovisivo "inedito" della cronaca italiana dell'epoca, fornito dagli archivi della Rai e di Rai Teche. All'attività hanno partecipato l'ambasciatrice italiana in Cile, Valeria Biagiotti, l'ambasciatore cileno in Argentina, José Antonio Viera-Gallo (vissuto in esilio in Italia), e la direttrice dell'Istituto italiano di cultura, Cristina di Giorgio, tra le altre autorità.(Abu)