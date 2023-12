Agroalimentare: Beduschi, su cibo sintetico ok da Quirinale conferma linea Lollobrigida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul cibo sintetico l'Italia "è all'avanguardia in una battaglia di civiltà e di sicurezza alimentare. L'ok alla legge arrivato dal Quirinale conferma che la linea indicata dall'azione del Ministro Lollobrigida è quella giusta, piaccia o non piaccia a chi, pur di attaccare il governo, è complice di chi vuole distruggere la storia della nostra agricoltura e consegnare anche la produzione di cibo a pochi potenti". Alessandro Beduschi, assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, commenta così la promulgazione della legge sul cibo sintetico da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Questa legge -conclude Beduschi - è lo spartiacque tra due visioni del futuro. Da una parte si sostengono l'economia, le aziende agricole italiane e la nostra storia. Dall'altra di preferisce un salto nel vuoto favorito da interessi che hanno a cuore tutto tranne la possibilità di garantire a tutti cibo sano e di qualità". (Com)