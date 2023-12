Viabilità: Inaugurata SP 306 tra i Comuni di Bollate, Paderno Dugnano, Cormano e Novate Milanese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggiunge la consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo: "La Città metropolitana si è posta l'obiettivo prioritario di realizzare strade sostenibili e moderne che si inseriscano in modo armonico con il paesaggio circostante. Coniugare sicurezza, economicità e sostenibilità è la sfida del settore trasporti per il futuro e rappresenta un'opportunità per ridisegnare la mobilità attraverso un modello di gestione basato su criteri di mobilità integrata E sostenibile, quindi a impatto CO2 tendente a zero e integrata". Il Presidente di Milano Serravalle -Milano Tangenziali S.p.A., Beniamino Lo Presti, ha commentato: "Con l'inaugurazione di oggi viene aperta all'esercizio l'intera struttura delle opere viabilistiche previste nel progetto di riqualifica della SP46 Rho-Monza. Milano Serravalle è orgogliosa di aver realizzato interventi che costituiscono un effettivo miglioramento dell'area, soprattutto considerato il profilo dell'ordinata e accresciuta viabilità, nonché sostenibilità, testimoniando ancora una volta l'impegno della società per la ricerca di nuove soluzioni tese al conseguimento del finale obiettivo della Net-Zero Mobility". (Com)