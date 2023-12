Milano: “città digitale 2023”, in testa all’icity rank per servizi online e reti di connessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fruizione dei servizi online, accesso alle piattaforme nazionali tramite Spid e Cie, transazioni PagoPa, accessibilità e sicurezza del portale, canali di interazione con i cittadini e le cittadine. Sono tra i motivi per cui Milano è diventata "CittàDigitale2023" secondo gli indici di ICity Rank, il rapporto sul livello di digitalizzazione dei Comuni italiani promosso da Forum PA. ICity Rank 2023 ha riconosciuto, tra 108 capoluoghi italiani, 16 città "altamente digitali" nei tre ambiti in cui si articola la ricerca, ovvero Amministrazioni Digitali, Comuni Aperti e Città Connesse. Tra queste Milano, insieme a Bergamo, Firenze e Modena, è nel gruppo delle 4 città "leader dell'innovazione", che entrano nelle prime dieci posizioni in tutte e tre le graduatorie. Con l'Open Badge che da oggi certifica le sue "competenze digitali" (nell'immagine), Milano in particolare si distingue in testa alle "Città Connesse", per le reti di connessione, il wi-fi pubblico, la cablatura, la trasformazione digitale applicata ai servizi urbani come il sistema semaforico, la gestione dei rifiuti, l'illuminazione, infomobilità, la gestione del verde. (segue) (Com)