Sardegna: dall'Epatologia dell'Aou Sassari nuove strategie per le malattie del fegato (2)

- "Se per la prevenzione dell’epatite B esiste un vaccino – puntualizza Giuliano Alagna – per la C non abbiamo a disposizione questa opzione, ecco perché diventa fondamentale lo screening e l’eradicazione». I medici e gli infermieri dell’Epatologia sono stati impegnati anche con Emergency, proprio in screening mirati su particolari fasce di popolazione. «Alcune forme di epatite sono legate a particolari stili di vita – ricorda lo specialista – e possono evolvere verso fibrosi, cirrosi e, appunto, tumori primitivi del fegato". "Il nostro lavoro ci vede operare in stretta sinergia con altre strutture aziendali – prosegue –. La forza del nostro ambulatorio è nel prendere in carico il paziente e inserirlo in un percorso multidisciplinare che coinvolge tanti specialisti. La collaborazione con il Day hospital di Medicina Interna, con la Gastroenterologia, la Radiologia, le Malattie infettive, l’Oncologia, l’Anatomia patologica, la Microbiologia e il laboratorio analisi, rende possibile gestire patologie complesse senza necessità di ricovero. La nostra struttura comunque, avendo a disposizione dei posti letto gestiti insieme alla Medicina interna, diretta dal dottor Carlo Usai, si propone di essere il centro di riferimento per il Nord Sardegna, potendo ricoverare i casi più complessi". La struttura di Epatologia, inoltre, partecipa al registro nazionale per la colangite biliare primitiva e per l’epatite autoimmune. "Quest’ultima – spiega Alagna – nella nostra isola ha una prevalenza più alta rispetto alle altre regioni italiane, in ragione di una predisposizione genetica della popolazione sarda allo sviluppo di patologie inerenti il sistema immunitario". La struttura è, inoltre, centro di riferimento per le malattie rare del fegato, come la malattia di Wilson e la malattia di Gaucher. Per quest’ultima, insieme all’Ematologia, alla Medicina interna e alla Patologia medica è stato portato avanti il progetto di screening Ichnos, per identificare, nell’ambito di specifiche popolazioni a rischio, le alterazioni genetiche determinanti la malattia. (Rsc)