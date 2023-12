Cop28: 123 paesi firmano la dichiarazione su clima e salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 123 paesi hanno approvato la dichiarazione della Cop28 degli Emirati Arabi Uniti su clima e salute, che mira ad aumentare la collaborazione intersettoriale, ridurre le emissioni e aumentare finanziamenti per la salute climatica. Lo ha annunciato il presidente della Cop28, Sultan Al Jaber, nel corso del suo intervento alla a Dubai. La presidenza della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso di svolgimento all'Expo City di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ha confermato che per la prima volta nella storia della Cop viene posto l'accento sul tema della salute. Tra i punti che saranno affrontanti oggi dai leader globali, in fatti, le priorità di finanziamento per la salute climatica. (Rin)