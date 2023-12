Gregory: Meloni ai genitori di Indi, "lei continuerà a vivere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi lei non sarà più tra le tue braccia, e non potrai più lasciarti incantare dal suo sorriso, ma Indi continuerà a vivere, perché, come ci ha insegnato Chiara Corbella Petrillo, si nasce e non si muore mai". Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una lettera alla famiglia di Indi Gregory, la bambina britannica deceduta per una grave malattia rara, a cui il governo aveva concesso la cittadinanza italiana per farla curare all'ospedale Bambino Gesù. Meloni, nella lettera pubblicata dal "Telegraph", scrive che Indi ha vissuto "una vita breve, troppo breve, ma abbastanza lunga perché sua figlia ricordi alla gente di tutto il mondo che ogni vita, ogni singola vita, non importa quanto imperfetta possa sembrare al mondo, è un tesoro da custodire". "Indi - è il pensiero di Meloni - ha vissuto quasi tutta la sua vita in un letto d’ospedale, eppure Indi ha vissuto una vita piena. Si è lasciata amare e ha amato. Ha portato luce nella vita di chi la circondava, riempiendo di significato la tua vita e quella di tanti altri". Ieri al funerale hanno partecipato oltre 100 persone tra cui una delegazione del governo italiano. (Rin)