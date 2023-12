Cop28: premier greco, crisi climatica e vantaggi transizione non sono mai stati più chiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prove di una crisi climatica e i vantaggi di una transizione a un’economia a basso uso di carbone non sono mai stati più chiari. Lo ha detto il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, nel suo intervento alla Cop28 di Dubai. Il capo del governo ellenico ha richiamato gli incendi boschivi e le alluvioni che hanno colpito la Grecia in anni recenti, ma anche il fatto che Atene abbia ridotto dell’80 per cento l’uso del carbone consentendo al contempo alla sua economia di crescere a un ritmo sostenuto. Mitsotakis ha fatto riferimento alla necessità di “proteggere i monumenti antichi dall’ira del cambiamento climatico” e di “imparare dai nostri antenati”, oltre a sostenere che la decarbonizzazione delle spedizioni marittime – settore nel quale la Grecia è una potenza mondiale – deve avvenire alla pari. (Gra)