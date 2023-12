Ucraina: aeronautica, un missile e dieci droni russi abbattuti nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate ucraine hanno abbattuto nella notte dieci droni su undici lanciati dalla Russia e un missile da crociera Kh-59. Lo ha reso noto l’aeronautica di Kiev. I droni sono partiti dalla Crimea e sono stati neutralizzati sulla regione di Odessa. Il velivolo senza pilota che l’Ucraina non è riuscita ad abbattere ha colpito un’infrastruttura e provocato un incendio che è stato “spento rapidamente”. Secondo quanto comunicato, non ci sono vittime. Il missile, invece, è stato abbattuto nei pressi della città di Dnipro, come riferito dal governatore regionale di Dnipropetrovsk, Serhii Lysak. (Kiu)