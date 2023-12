Italia-Colombia: progetto Manifiesta, a Roma sfilata di moda nel segno della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, presso la sede dell'Acquario Romano, si svolgerà l’evento PAZarela, promosso dal ministero degli Affari esteri della Colombia, in collaborazione con l'ambasciata della Colombia in Italia e la stilista di Manifiesta. L’evento, si legge in un comunicato dell'ambasciata, rientra nella cornice di un più ampio progetto produttivo sociale che mira al reinserimento e alla riqualificazione di donne colombiane ex combattenti alla vita civile del Paese. Il progetto di Manifiesta, che ha aiutato a garantire nuove opportunità di lavoro, riscattando le vite di moltissime donne ex-combattenti, si inserisce nei processi di ricostruzione della pace in Colombia, bandiera portante dell’attuale governo del presidente Gustavo Petro. Gli abiti che sfileranno oggi saranno testimonianza delle storie di vita di queste donne e della speranza verso un futuro di pace, conclude la nota. (Com)