Russia: la polizia ha compiuto irruzioni in diversi locali Lgbti nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia russa ha compiuto irruzioni in diversi locali Lgbti a Mosca durante la notte. Lo ha riferito il portale di informazione indipendente “Meduza” citando testimonianze e canali Telegram locali. Secondo quanto comunicato, le forze dell’ordine hanno preso di mira tre locali notturni e una sauna gay con il pretesto di compiere controlli antidroga. Sempre secondo un canale Telegram, durante una delle perquisizioni una persona è stata arrestata, mentre altrove è stato consentito agli avventori di andarsene ma non prima che gli agenti avessero fotografato i loro documenti di identità. Il giornale "Novaja Gazeta" ha invece reso noto che il bar Central'naja stancija a San Pietroburgo è stato costretto a chiudere perché i proprietari degli spazi si sono rifiutati di rinnovare il contratto d'affitto. Due giorni fa la Corte suprema russa ha dichiarato che il “movimento Lgbti internazionale” è una “organizzazione estremista”, vietandone le attività. La misura era stata richiesta dal ministero della Giustizia russo, per il quale le attività del movimento Lgbti "hanno rivelato vari segni e manifestazioni di orientamento estremista, inclusa la provocazione a scopo di discordia sociale e religiosa". (Sts)