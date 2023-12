Cop28: Papa, con denaro guerre realizzare Fondo mondiale contro la fame e cambiamenti clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quante energie sta disperdendo l’umanità nelle tante guerre in corso, come in Israele e in Palestina, in Ucraina e in molte regioni del mondo: conflitti che non risolveranno i problemi, ma li aumenteranno! Quante risorse sprecate negli armamenti, che distruggono vite e rovinano la casa comune!”. Queste le parole del Papa nel suo discorso alla Cop28 di Dubai, letto dal cardinale Pietro Parolin. “Rilancio una proposta: ‘con il denaro che si impiega nelle armi e in altre spese militari costituiamo un Fondo mondiale per eliminare finalmente la fame’ e realizzare attività che promuovano lo sviluppo sostenibile dei Paesi più poveri, contrastando il cambiamento climatico”, ha aggiunto. (Rin)