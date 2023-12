Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, con rapide schiarite partendo da ovest; nel pomeriggio nubi in rapido dissolvimento fino a cielo sereno ovunque, salvo sottili velature ad est della regione. Precipitazioni residue precipitazioni al mattino tendenti a confinarsi sui rilievi e zone ad est della Lombardia, segue definitiva cessazione. Limite della neve intorno a 800-1000 metri su Alpi, Prealpi e Appennino. Temperature minime e massime in aumento. In Pianura minime tra 3 e 7°C, massime fra 7 e 12°C. (rem)