Cop28: Meloni, obiettivi lontani, serve una svolta

- E' un momento chiave per il nostro sforzo per contenere l'aumento delle temperature: l'obiettivo rimane molto lontano, la Cop28 deve essere una svolta. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla sessione plenaria, nella seconda parte del segmento di alto livello dei Capi di Stato e di governo, del vertice Cop28 di Dubai. "Ci viene chiesto di agire in modo concreto aumentando l'efficienza e la capacità entro il 2030. L'Italia sta facendo la propria parte nel processo di decarbonizzazione con un approccio libero da integralismi", ha aggiunto Meloni. (Rin)