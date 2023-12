Corea del Sud: in orbita il primo satellite spia di produzione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo satellite spia prodotto dalla Corea del Sud è stato lanciato ieri con successo da una base militare statunitense. Lo riferisce il ministero della Difesa sudcoreano. Il satellite è stato lanciato tramite un razzo Falcon 9 di SpaceX dalla base spaziale di Vandenberg, in California, e immesso in orbita circa quattro minuti dopo il lancio; ha comunicato con la base di terra e funziona normalmente. La Corea del Sud prevede di lanciare altri quattro satelliti a radar ad apertura sintetica entro il 2025 per monitorare meglio la Corea del Nord, che la scorsa settimana ha immesso in orbita il suo primo satellite spia dopo due tentativi falliti all’inizio dell’anno. (Git)