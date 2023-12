Cop28: Meloni, siamo qui per quelli che verranno dopo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo qui oggi non per noi ma per quelli che verranno dopo: questo "definisce il valore della nostra leadership". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla sessione plenaria, nella seconda parte del segmento di alto livello dei capi di Stato e di governo, del vertice Cop28 di Dubai. La premier italiana ha poi ribadito che l'Italia intende destinare una quota significativa del fondo per il clima al continente africano. "Non per beneficienza ma per metterla (l'Africa, ndr) in grado di competere alla pari con gli altri Paesi, respingendo approcci predatori", ha aggiunto Meloni. (Rin)