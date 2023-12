Cop28: Papa, via d’uscita è multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Signore e Signori, mi permetto di rivolgermi a voi, in nome della casa comune che abitiamo, come a fratelli e sorelle, per porci l’interrogativo: qual è la via d’uscita? Quella che state percorrendo in questi giorni: la via dell’insieme, il multilateralismo”. Queste le parole del Papa nel suo discorso alla Cop28 di Dubai, letto dal cardinale Pietro Parolin “È preoccupante in tal senso che il riscaldamento del pianeta si accompagni a un generale raffreddamento del multilateralismo, a una crescente sfiducia nella Comunità internazionale, a una perdita della ‘comune coscienza di essere una famiglia di nazioni’. È essenziale ricostruire la fiducia, fondamento del multilateralismo”, ha aggiunto.(Rin)