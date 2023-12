Difesa: Iran, Russia e Cina terranno un'esercitazione navale congiunta nel Golfo di Oman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran, Russia e Cina terranno un'esercitazione navale congiunta nell’area di Jask, nel Golfo di Oman. Lo ha annunciato il comandante della Marina militare iraniana, contrammiraglio Shahram Irani, citato dall’agenzia di stampa “Irna”. "Sono stati invitati come osservatori anche Pakistan, Brasile, Oman, India, Sudafrica e alcuni paesi vicini del Mar Caspio", ha aggiunto l’alto ufficiale iraniano. La fase principale dell’esercitazione si terrà nella regione di Jask, dove “grandi unità navali con elevata capacità saranno dispiegate entro la fine dell'anno”. Il previsto arrivo di navi di grande stazze porterà le autorità iraniane a creare “un'area marittima più ampia nella zona di Konark”, nella provincia del Sistan e Baluchistan, ha aggiunto Irani. Le previste manovre militari si terranno vicino all'ingresso dello Stretto di Hormuz, punto d’incontro tra il Golfo di Oman e il Golfo Persico, un passaggio nevralgico per il commercio mondiale e in particolare per le le esportazioni di idrocarburi via mare da parte dei Paesi arabi del Golfo e dello stesso Iran. L'esercitazione si svolgerà in un momento di grande tensione al livello internazionale e in particolare in Medio Oriente, a causa della guerra in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas.(Res)