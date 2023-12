Medio Oriente: Msf, "ospedale Al Adwa danneggiato da un'esplosione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale di Al Awda, dove lavora ancora un team di Medici senza frontiere (Msf), è stato danneggiato da un'esplosione poche ore dopo la fine della tregua. Lo riferisce la stessa Msf in una nota. Si tratta dei pochi ospedali funzionanti nel nord di Gaza." L'ospedale di Al Awda non ha mai smesso di curare i pazienti dal 7 ottobre, nonostante sia stato danneggiato più volte da attacchi aerei ed esplosioni. Oggi l'ospedale ha ricevuto più di 50 pazienti feriti, la maggior parte dei quali necessitava di interventi chirurgici ortopedici. A causa del continuo assedio e degli attacchi ad altre strutture mediche, Al Awda è pericolosamente a corto di forniture mediche e ha un disperato bisogno di medicinali e attrezzature"; riferisce Msf, chiedendo "un cessate il fuoco immediato e duraturo e la fornitura illimitata di aiuti da distribuire in tutta la Striscia di Gaza". (Res)