Medio Oriente: leader partito arabo israeliano Ra’am, “militanti palestinesi depongano le armi”

- Il presidente del partito arabo israeliano Ra’am, Mansour Abbas, ha pubblicamente invitato i militanti palestinesi a deporre le armi e a collaborare con l’Autorità nazionale palestinese (Anp) per stabilire uno Stato palestinese con metodi non violenti. “Qualsiasi azione intrapresa contro persone innocenti – contro donne, bambini, anziani – è disumana e va contro anche i valori dell’Islam. Lo condanniamo categoricamente. Questo non può essere discusso o giustificato perché va contro tutti i valori umani e anche i valori religiosi”, ha detto Abbas all’emittente “Cnn”, in una rara intervista con i media internazionali. “Per andare avanti, i gruppi militanti palestinesi devono deporre le armi. Devono lavorare fianco a fianco con l’Autorità nazionale palestinese per realizzare un movimento nazionale che aspiri a uno Stato di Palestina in una soluzione pacifica accanto allo Stato di Israele”, ha aggiunto. “Non dimentichiamo dimenticare che è in corso una lotta politica. Ma le azioni dei gruppi armati per raggiungere i loro scopi con la violenza sono sempre fallite. La vittima di ognuno di questi tentativi militanti è stato il popolo palestinese, che ne ha pagato il prezzo. Nel conflitto attuale, guardiamo al numero di persone uccise, stiamo parlando di oltre 15.000 palestinesi che hanno perso la vita”, ha aggiunto Abbas. (Res)