Usa: si dà fuoco per protesta fuori dal consolato israeliano ad Atlanta, è grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche, dopo essersi data fuoco per protesta di fronte al consolato israeliano nella città di Atlanta, in Georgia. Lo ha annunciato il capo della polizia, Darin Schierbau, affermando che si è trattato di “un atto estremo di protesta politica”. Secondo le forze dell’ordine, l’incidente è avvenuto intorno al mezzogiorno locale proprio fuori dal consolato, e al momento le autorità non ritengono che si sia trattato di un atto terroristico. (Was)