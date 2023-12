Business news: Russia, Consorzio gasdotti Caspio esporta 57,5 milioni di tonnellate di petrolio nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio di gasdotti del Caspio (Ktk), compagnia petrolifera internazionale con la partecipazione di società in Russia, Kazakhstan e altri Paesi, ha esportato circa 57,5 milioni di tonnellate di petrolio dall'inizio dell'anno. Lo ha riferito l'ufficio stampa di Ktk, aggiungendo che il volume di petrolio esportato è aumentato circa del 13 per cento su base annua. "Al 24 novembre 2023, quasi 57,5 milioni di tonnellate di petrolio sono state spedite per l'esportazione, mentre poco più di 51 milioni di tonnellate sono state trasportate nella stessa data dell'anno scorso", ha precisato Ktk. (Rum)