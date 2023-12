Business news: Spagna, governo stanzia 84 milioni di euro per 51 progetti rinnovabili alla Isole Canarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero per la Transizione ecologica spagnolo ha stanziato 84 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per 51 progetti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle Isole Canarie pari a 92,4 megawatt (MW). In particolare, delle 51 proposte sovvenzionate, 30 si trovano a Gran Canaria e le altre a Fuerteventura (11), Tenerife (8) e La Gomera (2). Il ministero ha sottolineato in una nota che questi progetti sono dedicati in particolare all'incorporazione di sistemi di accumulo, sia in impianti esistenti, ripotenziati o tecnologicamente rinnovati, sia in nuovi impianti di generazione da fonti rinnovabili. (Spm)