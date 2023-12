Business news: statunitense Stonepeak acquisisce 49 per cento filiali di Cellnex in Svezia e Danimarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società d'investimento statunitense Stonepeak ha completato l'acquisizione del 49 per cento di Cellnex Nordics, che raggruppa le filiali della società spagnola in Svezia e Danimarca, per un importo totale di 730 milioni di euro. Lo ha reso noto il gruppo spagnolo con un comunicato. Cellnex Nordics dispone di una rete di circa 4.600 siti in Svezia e Danimarca e ha ulteriori impegni e opzioni per costruirne altri 2.400. L'amministratore delegato di Cellnex, Marco Patuano, ha sottolineato che "questa transazione dimostra la capacità di Cellnex di attrarre l'interesse di partner finanziari di primo piano che comprendono e valutano la qualità intrinseca degli asset e le opportunità future di questi mercati". (Spm)