Business news: Brufau (Repsol), 1,5 miliardi di investimenti a rischio per instabilità giuridica e fiscale

- Il presidente della compagnia petrolifera spagnola Repsol, Antonio Brufau, ha avvertito che gli investimenti in idrogeno previsti nel Paese, circa 1,5 miliardi di euro, "sono subordinati alla stabilità giuridica e fiscale", aggiungendo che se ci sarà una tassa sulla produzione di idrogeno che Francia o Portogallo non hanno, i progetti potrebbero essere trasferiti lì. "Sono investimenti che se non vengono fatti in un quadro di stabilità e con un quadro fiscale attraente, né migliore né peggiore, competitivo rispetto alle regioni a noi vicine, non spiccheranno il volo", ha sottolineato durante il suo intervento a una conferenza dedicata all'idrogeno. "I costi a cui il governo sta sottoponendo le aziende le pongono in un chiaro svantaggio competitivo", ha rimarcato Brufau, insistendo nel chiedere "stabilità, politiche ragionevoli e incentivi chiari, affinché tutti i talenti rimangano in Spagna e l'idrogeno diventi un vettore di crescita". Nelle ultime settimane altre società come Enel e Iberdrola hanno messo in dubbio la possibilità di aumentare i loro investimenti in Spagna nell'attuale quadro giuridico e fiscale. (Spm)