Business news: Ferrovial avvia programma riacquisto azioni per un massimo di 500 milioni di euro

- L'azienda di infrastrutture spagnola Ferrovial ha avviato un programma di riacquisto di azioni per un importo massimo di 500 milioni di euro al fine di ridurre il proprio capitale sociale. E' quanto comunicato dalla società in una nota inviata alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv). Il programma di riacquisto avrà una durata massima di cinque mesi, dal primo dicembre al primo maggio 2024. Tuttavia, Ferrovial potrebbe estendere la data di durata in considerazione delle circostanze e nell'interesse proprio e dei suoi azionisti. (Spm)