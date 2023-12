© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle case nel Regno Unito sono aumentati dello 0,2 per cento su base mensile a novembre. È quanto emerge dai dati della Nationwide Building Society, ripresi dal quotidiano "The Guardian". Si tratta del terzo aumento mensile consecutivo, che ha sorpreso gli economisti britannici che si aspettavano un calo mensile dello 0,4 per cento. (Rel)