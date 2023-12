Ambiente: Fondazione Guido Carli, panel alla Camera per sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo che quello di Nova rappresenti il successo di un’Italia che dimostra di saper affrontare, con coraggio e abilità, le sfide sempre più complesse. E di saperle vincere" Giampiero Massolo

Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, già Direttore del Dis

22 luglio 2021

- Le sostenibilità ambientale, economica e sociale possono e devono viaggiare insieme. È partendo da questo principio che la Fondazione Guido Carli ha organizzato la convention "Sostenibili futuri. Guida visionaria al domani che vogliamo", che si è tenuta oggi nella prestigiosa sede della sala della Regina della Camera dei deputati. E' quanto si legge in una nota. Un appuntamento che è servito per raccogliere gli spunti operativi di otto relatori che hanno raccontato l'impegno a favore della sostenibilità nel proprio ambito. Un momento di confronto tra diversi settori con l'unico scopo di approfondire il concetto di sostenibilità nelle sue diverse declinazioni. La convention è stata insignita della medaglia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il riconoscimento è stato consegnato a Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, destinataria inoltre di un rilevante messaggio sulla sostenibilità di Papa Francesco attraverso una lettera firmata dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Non sono mancati - prosegue la nota - gli interventi delle istituzioni con la vicepresidente della Camera Anna Ascani e, per il governo, con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e i saluti della presidente della Fondazione, Romana Liuzzo. A introdurre il dibattito è stato Giampiero Massolo, consigliere della Fondazione Guido Carli. Poi il panel, moderato dal vicedirettore del Tg5, Giuseppe De Filippi, con otto relatori di altissimo profilo: Paolo Barletta, Ceo & Founder Arsenale; Domitilla Benigni, Ceo e Coo Elettronica; Sergio Dompè, presidente Dompè Farmaceutici; Luigi Ferraris, amministratore delegato Ferrovie dello Stato Italiane; Andrea Illy, presidente Illycaffè; Claudia Parzani, presidente Borsa Italiana; Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Alessandra Ricci, amministratore delegato Sace. (segue) (Com)