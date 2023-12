Carpi: Valditara, solidarietà a professore aggredito da gruppo studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al professor Giordano, brutalmente aggredito da un gruppo di studenti nel cortile di una scuola a Carpi. Serve massima severità contro questi comportamenti. Per questo è importante un percorso rapido per il disegno di legge che darà più peso al voto in condotta e prevedrà anche lo svolgimento di lavori socialmente utili". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. (Rin)