Migranti: Texas, corte d’appello appoggia la rimozione delle barriere lungo il Rio Grande

- La corte d’appello del quinto circuito giudiziario degli Stati Uniti ha sostenuto la sentenza di un tribunale di grado inferiore, che ha disposto la rimozione delle barriere galleggianti che le autorità del Texas hanno installato lungo il fiume Rio Grande. Il tribunale ha stabilito che lo Stato ha violato la legge sulla navigazione interna, nel tentativo di impedire l’ingresso nel Paese ai migranti in arrivo dal Messico. La corte ha riconosciuto che il provvedimento rappresenta “un rischio per la navigazione e le operazioni del governo lungo il fiume Rio Grande, oltre a mettere in pericolo la vita delle persone”. (Was)