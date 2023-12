Business news: spagnola Ferrovial cede quota nell'aeroporto di Heathrow per 2,7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferrovial, azienda spagnola con sede legale nei Paesi Bassi, ha raggiunto un accordo per vendere la sua intera partecipazione (circa il 25 per cento) nell'aeroporto di Londra Heathrow per 2,7 miliardi di euro al fondo francese Ardian e al fondo sovrano dell'Arabia Saudita The Public Investment Fund (Pif). Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", il primo prenderà circa il 15 per cento della concessione dell'aeroporto londinese e il secondo il 10 per cento. Una volta che l'operazione sarà portata a compimento, Qatar Holding diventerà il maggiore azionista dell'aeroporto di Heathrow con il 20 per cento delle quote. Il gruppo spagnolo ha sofferto negli ultimi quattro anni gli effetti della pandemia del coronavirus accumulando tre anni senza distribuire dividendi e affrontando anche una riduzione delle tariffe applicate alle compagnie aeree. La vendita arriva appena sei mesi dopo la conferma del cambio di sede da Madrid ai Paesi Bassi per essere quotata all'Euronext di Amsterdam come passo preliminare per fare il salto a Wall Street. (Spm)