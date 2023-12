Business news: Polonia, inflazione a novembre al 6,5 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione a novembre in Polonia è pari al 6,5 per cento anno su anno. Lo ha riferito l’Ufficio centrale di statistica (Gus) pubblicando una stima preliminare. Su base mensile, il prezzo di beni e servizi al consumo è aumentato dello 0,7 per cento. A ottobre il dato annuo era stato del 6,6 per cento. Novembre è il nono mese consecutivo in cui l’inflazione diminuisce, anche se il ritmo della discesa è rallentato. (Vap)