Business news: Spagna, Lidl annuncia investimenti tra 250 e 300 milioni di euro

- La catena di supermercati tedesca Lidl ha annunciato investimenti in Spagna tra i 250 ed i 300 milioni di euro per potenziare ulteriormente la sua presenza, prevedendo di superare i 700 supermercati entro il 2024. Il direttore generale di Lidl Spagna, Ferran Figueras, è stato tuttavia cauto sul ritmo di espansione. "Dobbiamo essere molto selettivi, le opportunità si generano in modo tale da non poterci impegnare in specifici tassi di espansione dei negozi perché le nostre sedi devono essere le migliori", ha spiegato. (Spm)