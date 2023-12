Business news: Wolftank realizzerà infrastruttura per idrogeno in Italia settentrionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia austriaco Wolftank ha ricevuto un ordine da Siram Veolia per la realizzazione di un'infrastruttura di rifornimento di idrogeno destinato ai treni in Italia settentrionale. È quanto riferisce il sito web “Finanznachrichten.de”, aggiungendo che il progetto ha un valore totale di 19,5 milioni di euro. Il piano comprende la costruzione di un impianto di rifornimento dotato di tecnologie e soluzioni software di Wolftank. La consegna del primo treno è prevista per il 2024, con altri cinque che seguiranno entro la primavera del 2025. Il sistema dovrebbe entrare in funzione nell'aprile di questo stesso anno. (Geb)