Business news: EasyJet, ricavi in aumento del 42 per cento nei primi nove mesi dell’anno

- La compagnia di voli low cost con sede a Londra Luton, EasyJet, ha registrato un aumento dei profitti rendendo noto che i ricavi sono aumentati nei primi nove mesi dell’anno del 42 per cento, a 8 miliardi di sterline (9,2 miliardi di euro). Nello stesso periodo, la compagnia aerea ha registrato un utile prima delle imposte di 455 milioni di sterline (524 milioni di euro), dopo una perdita di 178 milioni di sterline (205 milioni di euro) nel 2022. L'amministratore delegato di EasyJet, Johan Lundgren, ha dichiarato che "la performance record estiva dimostra il successo della strategia e anche il fatto che la domanda rimane forte". Tuttavia, la compagnia aerea ha osservato che i risultati dell'inizio dell'inverno per l'anno fiscale 2024 subiranno un impatto della guerra Israele-Gaza, con i voli per Israele e Giordania temporaneamente sospesi. (Rel)