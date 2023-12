Business news: Serbia, accordo di 100 milioni di euro fra Bei Global e Banca Intesa su sviluppo investimenti sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiale della Banca europea per gli investimenti per le attività fuori dell'Unione europea (Bei Global) ha firmato un accordo con la filiale di Banca Intesa a Belgrado del valore di 100 milioni di euro per sostenere lo sviluppo del settore privato e gli investimenti sostenibili in Serbia. Lo riporta un comunicato della stessa Banca, secondo cui i fondi sosterranno il finanziamento degli investimenti chiave intrapresi dalle Pmi locali e dalle imprese a media capitalizzazione, compresi quelli che contribuiscono all'azione per il clima e alla sostenibilità ambientale. I soldi consentiranno alle aziende di far fronte ad esigenze di liquidità e di investimento aumentando al contempo la loro capacità di generare posti di lavoro, espandere e decarbonizzare le proprie attività. Una parte della linea di credito sarà specificamente dedicata al sostegno degli investimenti verdi delle aziende serbe, come progetti di energia rinnovabile e di efficienza energetica. Il capo della delegazione dell'Ue in Serbia, Emanuele Giaufret, ha dichiarato che le Pmi "sono la spina dorsale dell'economia" e che dal 2001 il sostegno dell'Ue all'innovazione e alla competitività in Serbia, comprese le Pmi, "ha superato i 250 milioni di euro". "Sono lieto che i nostri colleghi della Bei possano fornire fondi aggiuntivi al settore con questa linea di credito", ha detto Giaufret. La Bei ha finora stanziato quasi 3 miliardi di euro per le Pmi serbe attraverso prestiti intermediati, sostenendo l'occupazione e l'espansione delle imprese locali. (Seb)