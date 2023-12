Business news: "El Economista", Abertis in competizione con Vinci e Qic per l'autostrada Eastlink di Melbourne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abertis, controllata da Acs e Mundys, è entrata nella gara per acquisire una quota di controllo della strada a pedaggio Eastlink di Melbourne, nello stato di Victoria in Australia, un'operazione valutata oltre 1,2 miliardi di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", Abertis si contenderà l'autostrada con la francese Vinci e diversi fondi d'investimento, gli australiani Queensland Investment Corporation (Qic), Ifm, l'olandese Dif e lo statunitense Kkr. L'autostrada EastLink, lunga 39 chilometri, collega Frankston, a sud di Melbourne, alla parte orientale della città e fa parte della M3. La strada è utilizzata da 250 mila veicoli al giorno e la concessione ha una durata di 20 anni. Abertis vuole entrare in Australia con questa acquisizione dopo diversi tentativi falliti negli ultimi anni, tra cui Westconnex, la principale autostrada urbana di Sydney, e Queensland Motorways, l'operatore autostradale di Brisbane. Entrambe sono state acquisite da Transurban. (Spm)