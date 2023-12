Europee: Schlein, rendere centrale nel dibattito politico l'emergenza climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci stiamo avvicinando a delle elezioni Europee importanti. Proviamo a rendere centrale nel dibattito politico del Paese l'emergenza climatica. Partiamo dalle contraddizioni: non possiamo spendere 23 miliardi di euro di sussidi ambientalmente dannosi in questo Paese, non ha senso. Cominciamo da lì, a prendere le risorse per accompagnare le Piccole e medie imprese per fare il cambiamento che serve". Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel suo intervento al Congresso nazionale di Legambiente. "Un green deal con il cuore rosso, questo ci piace immaginare", ha concluso la leader del Pd. (Rin)